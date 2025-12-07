Образцовые союзники: власти США пообещали странам Балтии "особое отношение"
Выступая на форуме, организованном в штате Калифорния, министр обороны США Пит Хегсет отметил государства, которые в достаточной мере вкладываются в собственную оборону, в том числе страны Балтии. По его словам, образцовые союзники могут рассчитывать на "особое расположение США". Об этом сообщает rus.err.ee.
"Таких образцовых союзников, как Израиль, Южная Корея, Польша, Германия, страны Балтии и другие, ждет наше особое расположение. Союзники, которые не способны выполнять свою часть обязательств по коллективной обороне, столкнутся с последствиями", – заявил Хегсет, выступая 6 декабря на форуме в президентской библиотеке Рональда Рейгана, посвященном национальной безопасности США.
Он подчеркнул, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп стремится помогать тем государствам, которые помогают сами себе.
"Мы придерживаемся того же подхода. Это означает партнерство, а не зависимость. Именно этого мы обязаны придерживаться в отношении наших друзей и, что еще важнее, американского народа", – отметил министр обороны США.
При этом в своей речи он подчеркнул, что европейские союзники США, являющиеся одними из самых богатых обществ мира, способны и должны больше вкладывать в свою оборону.
