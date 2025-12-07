Самое недооцененное туристическое направление Европы: почему его рекомендуют посетить в 2026 году?
Европа полна впечатляющих исторических городов, однако слишком часто они переполнены туристами. Если вы ищете место подальше от привычных туристических маршрутов, этот город является идеальным выбором.
Ресурс Time Out назвал словенский город Изола одним из самых недооцененных направлений Европы. В сообщении сказано: «Пиран привлекает больше всего внимания, Порторож — больше всего блеска, а Копер — больше всего практичности, однако знающие люди скажут вам, что именно Изола является тем местом, где побережье Словении сияет сильнее всего».
Также указано, что в городе, расположенном недалеко от побережья, жизнь течет спокойным темпом. Подчеркивается, что «Изола буквально пропитана венецианской элегантностью, а в ее узких извилистых улочках скрываются очаровательные кафе, романтичные рестораны и сцены повседневной жизни, которые давно исчезли из более популярных прибрежных направлений».
Чем туристы могут заняться в этом регионе, зависит от их желаний. Можно посетить пляж Светильник — живописный участок побережья. Один из посетителей на Tripadvisor писал: «Прекрасное место для пляжного отдыха в Словении. Мы были в Пиране, Копере и Фиесе, но этот пляж — лучший. Туалеты очень чистые, есть маленькие бары и мороженое. Можно арендовать шезлонги за пять евро и лежать на траве, дереве или камне. Удобные возможности для захода в воду. Мы считаем, что это был лучший пляж».
Важно помнить, что это не единственное, что город может предложить — нельзя упустить возможность его исследовать. Гости города здесь откроют для себя дома, кафе, магазины, галереи и церкви, а также площадь Манзиоли и колокольню церкви Святого Мауро, на которую можно подняться, чтобы насладиться видом на город и море. Time Out утверждает, что это захватывающее дух место в Словении определенно стоит посетить в 2026 году.