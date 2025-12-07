Самое недооцененное туристическое направление Европы: почему его рекомендуют посетить в 2026 году?

Чем туристы могут заняться в этом регионе, зависит от их желаний. Можно посетить пляж Светильник — живописный участок побережья. Один из посетителей на Tripadvisor писал: «Прекрасное место для пляжного отдыха в Словении. Мы были в Пиране, Копере и Фиесе, но этот пляж — лучший. Туалеты очень чистые, есть маленькие бары и мороженое. Можно арендовать шезлонги за пять евро и лежать на траве, дереве или камне. Удобные возможности для захода в воду. Мы считаем, что это был лучший пляж».