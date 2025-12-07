Начат сбор подписей за строительство в Риге пешеходного и велосипедного моста над улицей Краста
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы Рижская дума построила безопасный и удобный мост для пешеходов и велосипедистов над улицей Краста, чтобы каждый мог без риска добраться до дамбы Криденера.
Инициатива предназначена для подачи в Рижскую думу. Автор инициативы Вероника Кузенкова указывает, что самоуправлению следует также обновить саму дамбу, чтобы она снова стала красивым и доступным маршрутом для отдыха.
Инициатива предусматривает, что самоуправление должно начать проектирование, предусмотреть финансирование и провести строительные работы. Это означает мост над улицей Краста, обновленное покрытие и освещение на дамбе Криденера, а также безопасные места доступа для пешеходов и велосипедистов.
Кузенкова объясняет, что мост обеспечит отсутствие помех для движения транспорта, и пешеходы смогут безопасно и без задержек пересекать улицу Краста. «Семьи с детьми, сеньоры и велосипедисты наконец смогут безопасно попасть в это красивое место — как это было задумано в 19 веке. Будет благоустроена природная и рекреационная территория, которая до сих пор была труднодоступна», — считает Кузенкова.