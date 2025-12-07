Начат сбор подписей за строительство в Риге пешеходного и велосипедного моста над улицей Краста

Кузенкова объясняет, что мост обеспечит отсутствие помех для движения транспорта, и пешеходы смогут безопасно и без задержек пересекать улицу Краста. «Семьи с детьми, сеньоры и велосипедисты наконец смогут безопасно попасть в это красивое место — как это было задумано в 19 веке. Будет благоустроена природная и рекреационная территория, которая до сих пор была труднодоступна», — считает Кузенкова.