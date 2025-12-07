В Латгале реставрируют уникальную церковь
Пилденская Римско-католическая церковь святых Петра и Павла — один из крупнейших деревянных храмов в Латгале.
Пилдская римско-католическая церковь святых Петра и Павла включена в список туристических объектов Лудзенского края как выдающийся памятник деревянной архитектуры. Благодаря привлеченному финансированию Европейского союза, государства и самоуправления в храме уже выполнены значимые работы по благоустройству внешнего облика: обновлено кровельное покрытие и возведен новый забор. Это создало ухоженный и привлекательный вид храма снаружи.
Чтобы сохранить это уникальное культурное наследие, необходимо провести реставрацию внутренних помещений. Цель проекта — отреставрировать орган, балкон и пол Пилдской римско-католической церкви святых Петра и Павла, чтобы увеличить потенциал культурной жизни, сакрального туризма и общественной активности в регионе.
Запланированные в проекте реставрационные работы не только позволят сохранить этот уникальный архитектурный памятник для будущих поколений, но и создадут безопасную среду для посетителей храма и, конечно, улучшат его визуальный облик. Реставрация органа обогатит регулярные богослужения и даст возможность организовывать новые предложения в сфере сакральной культуры и туризма в Лудзенском крае.