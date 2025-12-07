В Латгале реставрируют уникальную церковь

Запланированные в проекте реставрационные работы не только позволят сохранить этот уникальный архитектурный памятник для будущих поколений, но и создадут безопасную среду для посетителей храма и, конечно, улучшат его визуальный облик. Реставрация органа обогатит регулярные богослужения и даст возможность организовывать новые предложения в сфере сакральной культуры и туризма в Лудзенском крае.