Появились сообщения о первых результатах мирных переговоров по войне в Украине
Переговоры между Украиной и США дали первые "рамочные" результаты, однако прорыва в мирных договоренностях пока нет. Об этом сообщает Bloomberg.
В Вашингтоне заявили, что стороны согласовали базовые принципы будущего соглашения по безопасности и обсудили шаги, которые могут приблизить прекращение войны.
В заявлении США отмечается, что во время встречи переговорщики "обсудили результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могли бы привести к прекращению этой войны". Также стороны договорились о рамках будущих договоренностей и рассмотрели возможности сдерживания, необходимые для "прочного мира".
"Однако, несмотря на позитивные формулировки, мало что свидетельствовало о значительном прорыве, который мог бы сигнализировать о новом импульсе в переговорах", - пишет агентство.
Во время переговоров во Флориде встретились Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф с украинскими чиновниками - секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.
"Реальный прогресс зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру", - отметили в Белом доме.
Переговоры активизировались после встречи Кушнера и Уиткоффа с Владимиром Путиным, а также после того, как Дональд Трамп усилил давление на Киев относительно соглашения о прекращении боевых действий.