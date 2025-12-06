Не услышали сирену? Сами виноваты. Глава спасателей сравнил жителей Латвии с украинцами
Установка одной сирены, начиная от строительного проекта и заканчивая приобретением оборудования и вводом его в эксплуатацию, обходится примерно в 28 000 евро. Чтобы в Латвии в случае тревоги сирены были слышны всем, необходимо установить еще 193 новых устройства, однако средств на их приобретение пока нет. Об этом в передаче TV24 "Uz līnijas" рассказал начальник государственной пожарно-спасательной службы Мартиньш Балтманис.
Когда в конце ноября в Латвии проходила проверка сирен оповещения, во многих местах люди жаловались, что не получили ни уведомлений сотовой трансляции, ни услышали сирены. Начальник ГПСС отмечает не слишком радостную статистику: оказывается, только у 7 процентов жителей Латвии установлено приложение 112 Latvija. По словам Балтманиса, речь идет не только о знаниях и информированности, но и о культуре людей, ведь всегда будут те, кто знает, но ничего не делает, не соблюдает, кому безразлично. В качестве примера он приводит Украину.
У украинцев есть приложение, которое предупреждает о воздушных налетах. И знаете, какой процент его скачал? Только 40, не скрывает своего удивления Балтманис. Никогда и ни в одной стране не будет так, чтобы все всё соблюдали.
Говоря о сиренах, начальник ГПСС рассказал, что после проведенного обследования сделан вывод: в Латвии необходимо установить еще 193 новые сирены.
"Установлен критерий: 500 человек на квадратный километр. Мы выявили 78 мест, где эти критерии выполняются, еще определены 34 места, где сирены есть и работают, но их нужно улучшить. Однако в целом требуется еще 193 новые. Установка одной сирены, включающая строительный проект, само оборудование и работы, стоит около 28 тысяч евро. К сожалению, пока средства на реализацию этого проекта не выделены. Нужно искать финансирование", - сказал Балтманис.