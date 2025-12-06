Не услышали сирену? Сами виноваты. Глава спасателей сравнил жителей Латвии с украинцами

Когда в конце ноября в Латвии проходила проверка сирен оповещения, во многих местах люди жаловались, что не получили ни уведомлений сотовой трансляции, ни услышали сирены. Начальник ГПСС отмечает не слишком радостную статистику: оказывается, только у 7 процентов жителей Латвии установлено приложение 112 Latvija. По словам Балтманиса, речь идет не только о знаниях и информированности, но и о культуре людей, ведь всегда будут те, кто знает, но ничего не делает, не соблюдает, кому безразлично. В качестве примера он приводит Украину.