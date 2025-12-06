Трамп хочет переименовать... американский футбол
На жеребьевке ЧМ-2026 Дональд Трамп предложил переименовать американский футбол, заявив, что именно игра с круглым мячом заслуживает называться настоящим футболом.
На фоне ажиотажа вокруг чемпионата мира по футболу 2026 года Дональд Трамп заявил в пятницу, что американский футбол следует переименовать. "У нас есть небольшой конфликт с другой игрой под названием футбол, но, если подумать, именно она и есть настоящий футбол, в этом нет никаких сомнений. Нам нужно придумать новое название для НФЛ (Национальная футбольная лига)", – сказал Трамп на жеребьевке группового этапа чемпионата мира. "Если вдуматься, в этом действительно нет смысла".
Для американцев слово "футбол" (football) относится исключительно к американскому футболу – виду спорта, в который играют преимущественно руками и который кардинально отличается от того, что остальной мир называет футболом.
Почти вся страна ежегодно следит за финалом чемпионата НФЛ – Супербоулом, и президент ФИФА Джанни Инфантино в пятницу подчеркнул для американцев, что чемпионат мира 2026 года будет равносилен 104 Супербоулам. Трамп, известный как разносторонний любитель спорта, проникся особой любовью к футболу, и эта привязанность только растет в преддверии ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.