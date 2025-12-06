Трамп хочет переименовать... американский футбол

На фоне ажиотажа вокруг чемпионата мира по футболу 2026 года Дональд Трамп заявил в пятницу, что американский футбол следует переименовать. "У нас есть небольшой конфликт с другой игрой под названием футбол, но, если подумать, именно она и есть настоящий футбол, в этом нет никаких сомнений. Нам нужно придумать новое название для НФЛ (Национальная футбольная лига)", – сказал Трамп на жеребьевке группового этапа чемпионата мира. "Если вдуматься, в этом действительно нет смысла".