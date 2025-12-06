Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В субботу во многих регионах Латвии будет облачно и дождливо
В субботу в Латвии ожидается облачная и пасмурная погода, но с юго-запада по стране будет перемещаться зона осадков, принося дожди во многие регионы, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.
Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха ожидается в пределах +3...+7 градусов.
В Риге также ожидается облачная и дождливая погода, температура днем будет такой же, как и ночью — около +5 градусов, прогнозируют синоптики.