США ставят Европе ультиматум по НАТО: срок - до 2027 года
США, по данным Reuters, требуют от Европы к 2027 году взять на себя большую часть оборонных обязанностей НАТО. Вашингтон недоволен темпами наращивания европейских возможностей и грозит сократить участие в координации альянса.
По данным агентства Reuters, ссылающегося на хорошо информированные источники, США хотят, чтобы Европа к 2027 году взяла на себя большую часть оборонных обязанностей НАТО, включая ракетное производство и сбор разведданных.
Это требование прозвучало на встрече должностных лиц Пентагона, отвечающих за политику НАТО, с делегациями нескольких европейских стран, которая прошла на этой неделе в Вашингтоне. На встрече американские представители подчеркнули, что Вашингтон пока недоволен темпом, с которым Европа наращивает свои оборонные возможности после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Американские чиновники предупредили, что если Европа не выполнит срок до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО. Неясно, как именно США будут оценивать прогресс Европы в этом вопросе, отмечает Reuters. Также неизвестно, отражает ли срок позицию администрации президента Доналда Трампа или лишь мнение отдельных чиновников Пентагона.
Несколько европейских представителей в разговоре с агентством заявили, что срок до 2027 года является нереалистичным. По их словам, одних инвестиций и политической воли недостаточно, чтобы Европа в краткосрочной перспективе смогла заменить возможности США.
Официальный представитель НАТО в комментарии Reuters отметил, что европейские союзники уже начали брать на себя большую ответственность за безопасность Европы. Он не стал комментировать установленные США сроки.