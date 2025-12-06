США ставят Европе ультиматум по НАТО: срок - до 2027 года

Это требование прозвучало на встрече должностных лиц Пентагона, отвечающих за политику НАТО, с делегациями нескольких европейских стран, которая прошла на этой неделе в Вашингтоне. На встрече американские представители подчеркнули, что Вашингтон пока недоволен темпом, с которым Европа наращивает свои оборонные возможности после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.