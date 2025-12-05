Eurostat: уровень занятости в Латвии снижается, а в других странах Евросоюза растет

Рост занятости по сравнению с предыдущим кварталом был зафиксирован в 20 странах ЕС, причем наиболее быстрыми темпами - в Хорватии (+1,6%), Португалии (+0,9%), Испании (+0,7%) и Эстонии (+0,6%). В Германии и Словакии (оба -0,1%), Австрии и Финляндии (оба -0,3%) и Румынии (-1,2%) зафиксировано снижение, а в Словении и Швеции показатели остались неизменными. В Латвии, как и в Литве, на Кипре, в Болгарии и Люксембурге, занятость выросла за этот период выросла на 0,5%.