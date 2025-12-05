Eurostat: уровень занятости в Латвии снижается, а в других странах Евросоюза растет
Число работающих в Латвии в третьем квартале этого года сократилось на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что делает Латвию одной из восьми стран-членов Европейского союза (ЕС), в которых в этот период было зафиксировано снижение, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.
Снижение занятости в третьем квартале было зафиксировано в Швеции (-0,1%), Словакии (-0,2%), Литве, Словении и Австрии (все -0,4%), Финляндии (-1,3%) и Румынии (-2,5%).
Самый сильный рост в прошлом квартале был на Мальте (+2,9%), в Испании и Португалии (обе +2,7%), Болгарии (+2,3%) и Хорватии (+1,6%), в то время как в Германии и Франции число занятых осталось неизменным.
В ЕС занятость в третьем квартале была на 0,5% выше, чем годом ранее, а в еврозоне зафиксирован рост на 0,6%.
По сравнению со вторым кварталом уровень занятости в ЕС вырос на 0,1%, а в еврозоне - на 0,2%.
Рост занятости по сравнению с предыдущим кварталом был зафиксирован в 20 странах ЕС, причем наиболее быстрыми темпами - в Хорватии (+1,6%), Португалии (+0,9%), Испании (+0,7%) и Эстонии (+0,6%). В Германии и Словакии (оба -0,1%), Австрии и Финляндии (оба -0,3%) и Румынии (-1,2%) зафиксировано снижение, а в Словении и Швеции показатели остались неизменными. В Латвии, как и в Литве, на Кипре, в Болгарии и Люксембурге, занятость выросла за этот период выросла на 0,5%.