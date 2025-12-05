В субботу по всей Латвии ожидается теплая погода - до +7 градусов

В ночь на субботу небо затянут облака, временами будет идти небольшой дождь. В некоторых регионах при слабом или умеренном юго-восточном ветре сгустится туман, затрудняя видимость не только ночью, но и в утренние часы. Температура воздуха ночью составит +2, +5 градусов.