Бургер на каждом повороте? Hesburger нацелился на 80 заведений в Латвии

Она рассказала, что сейчас в Латвии работают 54 предприятия Hesburger, а в дальнейшем компания планирует стабильное развитие как в Риге, так и в регионах. В том числе в декабре этого года планируется открыть Hesburger в Смилтене, а в следующем году собираются открыть ещё четыре-пять новых точек в таких местах, как Ливаны, Лиепая, Вентспилс и Рига.