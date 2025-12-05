Hesburger откроет новые рестораны уже в следующем году.
Бургер на каждом повороте? Hesburger нацелился на 80 заведений в Латвии
Финская и балтийская сеть предприятий быстрого питания Hesburger в следующем году планирует открыть в Латвии четыре-пять новых заведений, сообщила агентству LETA директор по международному развитию и маркетингу Hesburger Иева Салмела.
Она рассказала, что сейчас в Латвии работают 54 предприятия Hesburger, а в дальнейшем компания планирует стабильное развитие как в Риге, так и в регионах. В том числе в декабре этого года планируется открыть Hesburger в Смилтене, а в следующем году собираются открыть ещё четыре-пять новых точек в таких местах, как Ливаны, Лиепая, Вентспилс и Рига.
Салмела отметила, что аналогичная динамика развития в Латвии планируется и в 2027 году, а в ближайшие годы Hesburger намерена расшириться примерно до 80 заведений в стране. Она добавила, что Hesburger видит возможности для развития и в других городах Латвии, например в Талси, Гулбене, Мадоне и других.