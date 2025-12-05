Рижский русский театр Михаила Чехова получил благодарность от Рижского самоуправления - за что?

В 2025 году Театр Чехова стал первым театром в Латвии, предложившим спектакль с тифлотехническим сопровождением (на русском языке) для слабовидящих зрителей, внедрив профессиональное голосовое описание происходящих на сцене событий в режиме реального времени и начав систематическую работу по разработке тактильных материалов и нового веб-сайта, при создании которого особое внимание уделяется доступности информации.