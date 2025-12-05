Рижский русский театр Михаила Чехова получил благодарность от Рижского самоуправления - за что?
3 декабря, в Международный день людей с ограниченными возможностями, Рижский русский театр Михаила Чехова получил благодарность от Рижского самоуправления на мероприятии «На общем пути к инклюзивной культуре», которое состоялось во Дворце культуры «ВЭФ» и объединило культурные учреждения и организации, способствующие развитию доступной и инклюзивной культурной среды в столице.
В 2025 году Театр Чехова стал первым театром в Латвии, предложившим спектакль с тифлотехническим сопровождением (на русском языке) для слабовидящих зрителей, внедрив профессиональное голосовое описание происходящих на сцене событий в режиме реального времени и начав систематическую работу по разработке тактильных материалов и нового веб-сайта, при создании которого особое внимание уделяется доступности информации.
«Для нас важно, чтобы театр был местом, где каждый зритель чувствует себя желанным гостем. Благодарность, которую мы получили, – это подтверждение нашей долгосрочной работы и стимул для дальнейшей разработки решений по обеспечению доступности в отношении как здания, так и репертуара», – подчеркивает Дана Бйорк, руководитель Рижского русского театра Михаила Чехова.
Внедрение тифлотехнического сопровождения, а также специальных предложений для пользователей инвалидных колясок и зрителей с особенностями интеллектуального развития подтверждает стремление театра к созданию среды, в которой искусство доступно различным группам общества. Театр тесно сотрудничает с негосударственными организациями, в том числе с Рижским обществом слабовидящих и слепых «Redzi mani», которое предоставляет важную обратную связь для совершенствования решений по обеспечению доступности.
Инициатива Рижского самоуправления «На пути к инклюзивной культуре» – значимый шаг, способствующий повышению уровня вовлеченности общественности и укреплению стремления учреждений культуры создавать равнодоступную культурную среду для всех. Театр Чехова благодарит за высокую оценку своей деятельности и продолжит активно работать над тем, чтобы культурные события были более доступными для всех жителей и гостей Риги.