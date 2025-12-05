Латвия догоняет Европу: начинается реновация домов деревянными панелями

Четырехэтажный жилой дом в Валке, на ул. Тиргус, 12, может стать первым в Латвии зданием, восстановление которого будет выполнено с использованием промышленных деревянных каркасных панелей - материала, обеспечивающего теплоизоляцию фасада, защиту от ветра и эстетичную отделку. Панели изготовит и установит компания Siltie nami, занимающаяся проектированием, строительством и обновлением зданий с 2015 года. В Латвии это не единственное предприятие, выпускающее деревянные каркасные панели: их также производят компании VIT BŪVE, Zemgales Tehnoloģiskais centrs, EHI Group и другие, сообщает Latvijas Avīze.