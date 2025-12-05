Новые правила с 1 января: что изменится в мобильных тарифах Tele2 при поездках по ЕС

Например, объём данных по стандартному безлимитному тарифному плану Tele2 в странах ЕС/ЕЭЗ составит 47 ГБ вместо прежних 40 ГБ. "В наши дни практически не осталось тарифных планов без мобильного интернета, потому что он стал неотъемлемой частью повседневной жизни и необходимостью - даже во время отпуска или командировок. Именно поэтому каждый год в соответствии с условиями Регламента о роуминге увеличивается объём доступных данных при пребывании в странах ЕС или ЕЭЗ, - говорит исполняющий обязанности коммерческого директора Tele2 Раймонд Яншевскис. - Эти изменения позволят пользователям мобильной связи чувствовать себя ещё безопаснее и активнее пользоваться мобильным интернетом, поскольку доступный объём данных увеличится примерно на 20% в зависимости от выбранного тарифного плана и ежемесячной платы".