Новые правила с 1 января: что изменится в мобильных тарифах Tele2 при поездках по ЕС
Мультисервисная компания Tele 2 сообщает, что со следующего года латвийские пользователи мобильной связи при поездках в страны Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), получат доступ к большему объёму мобильных данных.
Например, объём данных по стандартному безлимитному тарифному плану Tele2 в странах ЕС/ЕЭЗ составит 47 ГБ вместо прежних 40 ГБ. "В наши дни практически не осталось тарифных планов без мобильного интернета, потому что он стал неотъемлемой частью повседневной жизни и необходимостью - даже во время отпуска или командировок. Именно поэтому каждый год в соответствии с условиями Регламента о роуминге увеличивается объём доступных данных при пребывании в странах ЕС или ЕЭЗ, - говорит исполняющий обязанности коммерческого директора Tele2 Раймонд Яншевскис. - Эти изменения позволят пользователям мобильной связи чувствовать себя ещё безопаснее и активнее пользоваться мобильным интернетом, поскольку доступный объём данных увеличится примерно на 20% в зависимости от выбранного тарифного плана и ежемесячной платы".
Больший объём данных будет доступен в тарифных планах не только частных лиц, но и бизнес-клиентов.
Стоит отметить, что с 1 января 2026 года Украина будет включена в так называемую зону Roam Like at Home - группу стран, где роуминг предоставляется без дополнительной платы. Это означает, что жители Украины, используя украинские мобильные номера, смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом во всех 27 странах ЕС по той же цене, что и дома.