В пятницу в Латвии сохранится пасмурная и нетипично теплая для декабря погода

Днем небо по-прежнему будет затянуто облаками, местами ожидается небольшой дождь и морось. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного, в отдельных районах на востоке страны и днем сохранится туман. Столбики термометров будут колебаться у отметки +3...+6 градусов.