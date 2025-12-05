Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В пятницу в Латвии сохранится пасмурная и нетипично теплая для декабря погода
В пятницу в Латвии будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, но будет относительно тепло для декабря, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем небо по-прежнему будет затянуто облаками, местами ожидается небольшой дождь и морось. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного, в отдельных районах на востоке страны и днем сохранится туман. Столбики термометров будут колебаться у отметки +3...+6 градусов.
В Риге также сохранится пасмурная погода, значительных осадков не ожидается. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит +4...+6 градусов.