Ни лучика солнца: пятница в Латвии тоже будет пасмурной

Ночью небо будет облачным, местами ожидается небольшой дождь и морось. При слабом юго-восточном ветре в некоторых районах, в основном на востоке страны, будет туман, видимость составит от 500 до 1000 метров. Минимальные ночные температуры будут в диапазоне +1, +3 градуса.