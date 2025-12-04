McDonald’s строит новый ресторан в Кекавском крае и обещает новые точки в Латвии.
В Латвии
Сегодня 15:02
В Латвии уже в следующем году появится еще один McDonald's - где на этот раз?
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's начала строительство нового заведения в Крусткалны, в Кекавском крае, рядом с торговым центром A7.
Планируется, что новый ресторан начнет работу в первой половине следующего года. С открытием нового заведения будет создано 70 рабочих мест.
В управляющей компании McDonald's в Латвии — SIA Premier Restaurants Latvia — указали, что более подробная информация об этом ресторане и его открытии будет предоставлена ближе к дате запуска.
Одновременно в компании отметили, что в Латвии планируется и дальше расширять сеть McDonald's.