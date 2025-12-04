В Литве боятся, что авиакомпании откажутся летать в Вильнюс, и предложили альтернативу

После того, как финская авиакомпания Finnair временно отменила один вечерний рейс между Хельсинки и Вильнюсом, литовский премьер-министр Инга Ругинене заявила, что правительство предлагает авиакомпаниям скидки и льготные условия в связи с перебоями в работе Вильнюсского аэропорта, но решения о том, как реагировать, принимают сами компании. «На сегодняшний день мы предложили льготные и лучшие условия для перевода ночных рейсов в Каунасский аэропорт. Компании рассматривают этот вариант, некоторые компании остаются в Вильнюсском аэропорту, поскольку авиакомпании решают, переезжать или оставаться. Некоторые остаются, некоторые всерьёз рассматривают возможность перевода в Каунас», — заявила Ругинене журналистам в четверг.