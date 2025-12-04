Названы медицинские услуги, которые латвийцам приходится ждать годами

Например, в Даугавпилсе ждать этого обследования придётся меньше года. Аналогичная ситуация с несколькими ультразвуковыми исследованиями и допплерографией сосудов головы и шеи в Рижской 1-й городской больнице. В стране в среднем приходится ждать эти финансируемые государством обследования около полугода, а в Рижской 1-й городской больнице - 3 года и 8 месяцев. Конечно, во многих регионах эти обследования можно пройти и в течение 1-2 месяцев, если у вас хватит терпения позвонить в регистратуру или вы сможете съездить, например, в Лудзу, Краславу, Балви, Вентспилс или другие города, сообщает Lsm.lv.