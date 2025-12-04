Американский удар по "Лукойлу" и "Роснефти": что это значит для Вентспилса и латвийских портов

В Латвии прямые последствия ощутит предприятие Вентспилсского порта Vars, полностью принадлежащее "Лукойлу": в прошлом году его оборот превысил 4 млн евро, доход составил 860 тыс. евро, а в 2023 году выручка еще достигала 1,3 млн. Vars, занимающийся перевалкой акрилонитрила и ранее имевший статус важного для национальной безопасности коммерческого общества, в ноябре прошлого года утратил этот статус после исключения терминала из состава критической инфраструктуры. Руководство компании от комментариев отказалось. Ранее Lukoil владел сетью АЗС в Латвии, однако в 2016 году Lukoil Europe Holding продал активы австрийской Amic Energy Management, передавшей станции в аренду Viada Baltija. Этот бизнес оказался прибыльным: за последние три года Amic Latvia заработала более 13 млн евро. Компания подчеркивает отсутствие связей с российскими структурами - ее бенефициарами являются граждане стран ЕС. В "Viada" заявили, что в случае подтверждения связей делового партнера с Россией договор аренды был бы расторгнут "без всяких оговорок".