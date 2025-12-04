Забытый на плите ужин едва не стоил жизни: в Риге пожарные спасли человека

ГПСС напоминает, что при приготовлении пищи нельзя даже на короткое время покидать жилище или уходить отдыхать, потому что при подгорании еды образуется сильное задымление, представляющее угрозу для здоровья окружающих, а также выделяется тепло, из-за которого могут загореться предметы, находящиеся вокруг плиты.