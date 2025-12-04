Забытый на плите ужин едва не стоил жизни: в Риге пожарные спасли человека
В Риге пожарные спасли человека из задымленной квартиры, где на плите подгорела забытая еда. В жилище не было ни дымового детектора, ни внимательных хозяев — и, как напоминает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), именно такие «мелочи» каждый день едва не заканчиваются трагедией.
Вчера в 15:44 ГПСС получила вызов на улицу Латгалес, где в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома на плите подгорела еда. Из задымленной квартиры был спасен человек, которого передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.
В жилище, где произошел пожар, не было дымового детектора.
Пожарные ежедневно получают вызовы, в которых жители сообщают о задымлении в подъезде или дыме из окна жилого дома. Чаще всего, обследуя здание, спасатели констатируют, что в кухне на плите подгорела еда, а дома никого нет или жильцы уснули.
ГПСС напоминает, что при приготовлении пищи нельзя даже на короткое время покидать жилище или уходить отдыхать, потому что при подгорании еды образуется сильное задымление, представляющее угрозу для здоровья окружающих, а также выделяется тепло, из-за которого могут загореться предметы, находящиеся вокруг плиты.