"Увидит" дрон раньше, чем его услышат: Латвия усилила ПВО шведскими радарами
3 декабря на базе Национальных вооруженных сил «Лиелварде» посол Королевства Швеция в Латвии Даниель Улсон и представители шведской компании Saab торжественно передали Воздушным силам Национальных вооруженных сил Латвии радиолокационные станции воздушного наблюдения Giraffe 1X.
Радар Giraffe 1X — это радиолокационная станция воздушного наблюдения для обеспечения наземной противовоздушной обороны. Он обеспечивает высококачественные данные о целях, обнаружение дронов, а также фиксирует пуски ракет и минометный огонь, позволяя немедленно и эффективно реагировать на угрозы и изменяющиеся условия обстановки. РЛС Giraffe мобильны и при необходимости могут быть развернуты в любой местности.
«Полученные сегодня дополнительные радары Giraffe 1X существенно усиливают наши возможности своевременно выявлять и предотвращать угрозы в воздушном пространстве. Это современные, надежные системы, которые уже на практике доказали свою эффективность в ходе совместных учений Латвии и союзников. Я благодарю Швецию и наших партнеров из Saab за тесное сотрудничество. Эти возможности — важный вклад в укрепление безопасности нашей страны и всего региона», — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.
Производимые шведской компанией Saab радиолокационные станции Giraffe 1X уже находятся на вооружении Национальных вооруженных сил, а Воздушные силы впервые использовали их во время учений Baltic Zenith 2023. Договор о закупке дополнительных радаров Giraffe 1X был заключен в декабре 2024 года.
В торжественной церемонии передачи радаров приняли участие начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил генерал-майор Георг Керлин, командир дивизиона противовоздушной обороны Воздушных сил подполковник Имант Клейнбергс, военный атташе Швеции по вопросам обороны коммодор Герт Бургсталлер и руководитель Saab в Латвии Дан Рунефельдт.