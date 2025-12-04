"Увидит" дрон раньше, чем его услышат: Латвия усилила ПВО шведскими радарами

«Полученные сегодня дополнительные радары Giraffe 1X существенно усиливают наши возможности своевременно выявлять и предотвращать угрозы в воздушном пространстве. Это современные, надежные системы, которые уже на практике доказали свою эффективность в ходе совместных учений Латвии и союзников. Я благодарю Швецию и наших партнеров из Saab за тесное сотрудничество. Эти возможности — важный вклад в укрепление безопасности нашей страны и всего региона», — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.