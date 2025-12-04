В Латвии
Сегодня 09:05
В четверг будет пасмурно, местами возможны осадки
В четверг в Латвии будет облачно, местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура воздуха составит приблизительно +1…+4 градуса, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем будет пасмурно, утром еще во многих местах, а во второй половине дня - в восточной части ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в отдельных районах на востоке страны днем сохранится туман. Температура воздуха составит +1…+4 градуса.
В Риге прогнозируется пасмурная погода, в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха днем сохранится в пределах +2…+3 градусов.