Так будет выглядеть Видземский рынок
Видземский рынок в Риге после долгих лет упадка готовится к перезагрузке: новый инвестор, взявший территорию в управление на 30 лет, ...
ФОТО: из забытого места - в модный квартал. Каким станет обновленный за 10 млн евро Видземский рынок в Риге
Видземский рынок в Риге после долгих лет упадка готовится к перезагрузке: новый инвестор, взявший территорию в управление на 30 лет, планирует вложить в ее развитие более 10 миллионов евро. За три года исторический рынок хотят превратить в современный квартал с уличной торговлей, кафе и культурными событиями по примеру Агенскалнского рынка, сохранив при этом его открытую площадь как живое городское пространство.
Сейчас занята лишь небольшая часть Видземского рынка. Исторические здания рынка требуют улучшений и уже не соответствуют современным требованиям. Чтобы изменить ситуацию, в начале этого года Rīgas nami на аукционе выбрали нового девелопера территории, который в ближайшие 30 лет обязался провести на рынке существенные преобразования. Этому инвестору принадлежит земельный участок на соседней территории, где сейчас находится гостиница, сообщает LSM.lv.
«Мы говорим о концепции развития. Что это было за здание? Мы поняли, чего мы хотим, как мы можем и хотим создать большую синергию и объединить всю эту территорию, чтобы это был концепт целого квартала, чтобы это место привлекало не только местных клиентов, жителей, но и иностранных туристов», — рассказал представитель SIA GD&L Sevices Владлен Яковлев.
Территорию планируют преобразовать в четыре очереди примерно за три года, чтобы не останавливать нынешнюю торговлю. На первом этапе планируется благоустроить территорию и демонтировать давно устаревшие киоски, в которых сейчас еще работают торговцы. На втором — создать новые киоски и парковочные места. На третьем этапе предполагается реконструировать сейчас простаивающий мясной павильон, устроив там места общественного питания, а также преобразовать зеленую зону. В завершающей, четвертой очереди, будет реконструирован молочный павильон, где разместят торговые площади и зоны для встреч.
«Функция рынка в основном сосредоточится в молочном павильоне, но вся площадь создается как платформа для уличной торговли — для торговцев со всей Латвии, культурных мероприятий и как приятная среда, где людям можно находиться и в повседневной жизни. Поэтому существующую площадь в центре рынка планируется благоустроить и развивать, но главное — сохранить», — пояснил архитектор Роберт Валдманис.
Хороший пример — Агенскалнский рынок, который после реконструкции получил второе дыхание и стал очень популярным местом встреч.
На обновление и благоустройство Видземского рынка предусмотрено более 10 миллионов евро. Первые работы планируют начать в начале следующего года.
Цены и предложения на Видземском ночном рынке (октябрь 2024)
До Микелиса (29 сентября) необходимо собрать весь урожай, после этого можно начинать возить его на рынок. Jauns.lv посетил первый после ...
Открытие нового сезона на Видземском рынке (2024)
15 мая состоялось открытие нового сезона на Видземском рынке в Риге.