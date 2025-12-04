ФОТО: из забытого места - в модный квартал. Каким станет обновленный за 10 млн евро Видземский рынок в Риге

Территорию планируют преобразовать в четыре очереди примерно за три года, чтобы не останавливать нынешнюю торговлю. На первом этапе планируется благоустроить территорию и демонтировать давно устаревшие киоски, в которых сейчас еще работают торговцы. На втором — создать новые киоски и парковочные места. На третьем этапе предполагается реконструировать сейчас простаивающий мясной павильон, устроив там места общественного питания, а также преобразовать зеленую зону. В завершающей, четвертой очереди, будет реконструирован молочный павильон, где разместят торговые площади и зоны для встреч.