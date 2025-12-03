Трагедия у Лидумского карьера: полицейскую хотят судить за гибель 7-летнего мальчика
В прокуратуру передано уголовное дело по делу о гибели ребенка, утонувшего в Олайнском крае. Мальчик пропал в общественной зоне отдыха у Лидумского карьера, позже его нашли под водой. Реанимационные мероприятия успеха не принесли. В этом уголовном процессе предлагается предъявить обвинение сотруднице Государственной полиции, которая в нерабочее время присматривала за мальчиком.
14 июля у Лидумского карьера отдыхали несколько семей, наслаждаясь теплыми летними днями. Детский смех, всплески воды и большая толчея, в которой и пропал 7-летний мальчик. На пляж он пришел вместе со знакомой родителя, которую попросили присмотреть за ребенком. Вместе с ними был еще один малолетний ребенок, сообщает «Degpunktā».
Когда женщина заметила, что мальчик исчез, к поискам подключились и другие отдыхающие. Ребенка обнаружили в воде еще до прибытия оперативных служб. Пока на место спешила бригада неотложной медицинской помощи, первую помощь мальчику оказывала медик, которая в тот день также отдыхала у карьера с семьей и находилась вне рабочего времени.
Конкретный пляж в Олайнском крае является общественной зоной отдыха, однако там ежедневно не дежурят спасатели, как, например, в Рижском или Юрмальском регионах.
Мальчик слишком долго пробыл под водой, и, к сожалению, спасти его уже было невозможно. Тело ребенка неподвижно лежало на помосте у карьера.
Расследование обстоятельств смерти ребенка было передано в Бюро внутренней безопасности, поскольку женщина, с которой мальчик находился у воды, является сотрудницей Государственной полиции. Почти четырехмесячное расследование завершено, и уголовное дело для начала уголовного преследования направлено в прокуратуру. Женщине предъявляется обвинение в причинении смерти по неосторожности и насилии в отношении малолетнего.
«Осознавая, что малолетние персоны из-за отсутствия необходимых навыков нуждаются в постоянном присмотре у воды, сторудница полиции оставила одного из детей без надзора. В результате преступной небрежности ребенок оказался в водоеме и утонул», — говорится в комментарии Бюро внутренней безопасности.
Если в суде будет доказана вина обвиняемой, ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.