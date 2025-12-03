Трагедия у Лидумского карьера: полицейскую хотят судить за гибель 7-летнего мальчика

Когда женщина заметила, что мальчик исчез, к поискам подключились и другие отдыхающие. Ребенка обнаружили в воде еще до прибытия оперативных служб. Пока на место спешила бригада неотложной медицинской помощи, первую помощь мальчику оказывала медик, которая в тот день также отдыхала у карьера с семьей и находилась вне рабочего времени.