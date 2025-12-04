РТУ попытается войти в число лучших мировых университетов - для этого кое-кем придется пожертвовать

Рижский технический университет (РТУ) повысил требования к приему иностранных студентов и обязался осуществить постепенное смещение фокуса при приеме иностранных студентов с третьих государств на страны Европейского союза, Европейской экономической зоны и Организации экономического сотрудничества и развития - эти изменения закреплены в обновленных стратегических принципах интернационализации вуза. Как сообщили в РТУ, руководство вуза в среду встретилось с председателем комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Гиртом Лапиньшем, чтобы обсудить стратегические принципы интернационализации университета.