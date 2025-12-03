В четверг температура в Латвии останется выше нуля

Днем прогнозируется пасмурная погода, утром во многих местах, а во второй половине дня - на востоке страны ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер, в отдельных районах на востоке страны днем сохранится туман. Температура воздуха не превысит +1...+4 градуса.