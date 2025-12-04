В прошедшем ноябре средняя температура превысила норму на 1,2 градуса

Общее количество осадков в ноябре составило 34,4 мм, что на 42% меньше месячной нормы (59,6 мм). Больше всего осадков выпало в Вентспилсе - 91 мм, а меньше всего в Добеле - 10,7 мм. В среднем в ноябре было 8,1 суток с количеством осадков не менее 1 мм.