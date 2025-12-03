Больше никаких "труб из Кремля": в Брюсселе достигнуто историческое соглашение по российскому газу

Соглашение предусматривает запрет с 1 января 2026 года на новые контракты по российским энергетическим ресурсам, усиленный контроль за импортом газа, в том числе в отношении так называемых «теневых флотов», а также эффективные и согласованные санкции за нарушения. Кроме того, для устранения пробелов и снижения риска обхода правил таможенным органам потребуются более строгие доказательства страны происхождения газа до его импорта или помещения на хранение.