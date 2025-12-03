Больше никаких "труб из Кремля": в Брюсселе достигнуто историческое соглашение по российскому газу
По завершении продолжительных переговоров поздним вечером 2 декабря под руководством депутата Европарламента Инесе Вайдере Европейский парламент и государства-члены Европейского союза достигли соглашения о поэтапном выводе из оборота российского газа, сжиженного природного газа, нефти и нефтепродуктов.
«Достигнутое соглашение — исторический перелом в энергетической политике Европейского союза: полный и окончательный отказ от российских энергоресурсов. Это четкий и мощный сигнал: Европа больше никогда не будет зависеть от российского газа. Европа платит России за энергию больше, чем выделяет помощи Украине. Каждый день, когда Европа продолжает закупать российскую энергию, означает потерянные жизни в Украине», — говорит главный переговорщик от Европейского парламента в Комитете по международной торговле Инесе Вайдере.
«Позиция Европейского парламента была твердой и обоснованной — значительно более строгой, чем позиция Европейского совета. Итог переговоров — большой успех для Европейского союза, поскольку в компромисс включены все приоритеты Парламента: более быстрый отказ от российского газа, скорый отказ и от российской нефти, единые и обязательные для всех стран санкции для нарушителей закона, а также строгий надзор со стороны Европейской комиссии за предприятиями, таможенными органами и государствами-членами, чтобы максимально предотвратить обход правил», — продолжает Инесе Вайдере.
Соглашение предусматривает запрет с 1 января 2026 года на новые контракты по российским энергетическим ресурсам, усиленный контроль за импортом газа, в том числе в отношении так называемых «теневых флотов», а также эффективные и согласованные санкции за нарушения. Кроме того, для устранения пробелов и снижения риска обхода правил таможенным органам потребуются более строгие доказательства страны происхождения газа до его импорта или помещения на хранение.
Со-докладчиком Европейского парламента по этому вопросу является также депутат ЕП Вилли Ниинисто (Финляндия). Работа над этим предложением была непростой и проходила в очень сжатые сроки. Тем не менее всего за несколько месяцев удалось достичь соглашения как между всеми крупнейшими политическими фракциями Европейского парламента, так и с государствами-членами ЕС.