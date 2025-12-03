Почти треть девятиклассников после провала на экзаменах не вернулась к учебе
Экзамены не сдали 1135 школьников, что составляет 6,2% от всех экзаменуемых. Из них в этом учебном году не продолжает обучение 331 учащийся. В эту группу входят и те, кто был зарегистрирован на экзамен, но не явился на него без уважительной причины.
Остальные 674 ученика в этом году повторно учатся в 9-м классе. Обучение по общеобразовательной программе среднего образования продолжают 82 школьника, а ещё 48 учатся по профессиональным учебным программам.
