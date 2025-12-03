Среда принесет Латвии облачную погоду и слабый ветер
фото: Ivars Soikāns/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Среда принесет Латвии облачную погоду и слабый ветер

Отдел новостей

LETA

В среду погода в Латвии будет облачной, местами ожидаются небольшие осадки, а в Курземе временами будут прояснения, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В центральных и восточных районах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, будет преобладать слабый или умеренный юго-восточный ветер. В восточных районах в течение дня сохранится туман, а температура будет в пределах 0...+5 градусов.

В Риге погода будет преимущественно облачной, временами ожидается небольшой дождь. Будет дуть преимущественно слабый юго-восточный ветер, температура воздуха составит +2...+3 градуса.

Темы

Прогноз погодыКурземеЛатвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии

Другие сейчас читают