В Эстонии в армию берут лишь тех, кто знает госязык, - нет ли таких планов и у Латвии?

Конечно, мы знаем, что есть молодежь с разным уровнем владения государственным языком. Но сейчас, в сотрудничестве с НВС, мы получили информацию, что даже тем, у кого знания языка хуже, в ходе службы они довольно быстро осваиваются, потому что молодой человек попадает в латышскую языковую среду, а какие-то предварительные знания у него, разумеется, уже есть. Это оценивается, и результат — успешный. Это также положительный пример интеграции: знание государственного языка улучшается».