В среду прояснения ожидаются лишь в некоторых районах Курземе

Местами в центральной и восточной частях страны ожидаются небольшие осадки - дождь, мокрый снег. Будет преобладать юго-восточный ветер от слабого до умеренного, местами на востоке даже днем сохранится туман. Температура воздуха в среду составит 0…+4 градуса.