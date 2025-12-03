Латвийскую полицию обвинили в том, что она сквозь пальцы смотрит на жестокое обращение с животными
Латвийская ассоциация ветеринарных врачей призывает Союз самоуправлений Латвии актуализировать вопрос о надлежащем применении Закона о защите животных и Закона об административной ответственности и обеспечить, чтобы учреждения самоуправлений и сотрудники муниципальной полиции были должным образом обучены нормативным актам, регулирующим защиту животных, а также их последовательному применению.
Ассоциация обращает внимание, что действующее нормативное регулирование предусматривает четкие действия в случаях, когда фиксируется факт бродяжничества домашних животных или когда животное изымается из-за несоблюдения требований по обеспечению благополучия или жестокого обращения.
За несоблюдение требований по обеспечению благополучия и жестокое обращение Закон о защите животных предусматривает административную ответственность (статьи 57 и 59), тогда как статья 60 ясно определяет компетенцию муниципальной полиции начинать административный процесс. Статья 111 Закона об административной ответственности и правила Кабинета министров № 413 устанавливают порядок обращения с изъятым имуществом в рамках административного процесса.
В распоряжении ассоциации имеется информация о регулярной практике и случаях, когда муниципальная полиция возвращает животных владельцам, которые нарушали требования по обеспечению благополучия или обращались жестоко, а также доставляет животных в приюты или общества без задокументированного правового основания и без начала административного процесса. В результате владелец животного не привлекается к ответственности, не покрывает понесенные самоуправлением расходы, а на приюты возлагается необоснованная финансовая и юридическая нагрузка. Такое поведение нарушает цель закона – обеспечивать правовые интересы общества и справедливое урегулирование отношений.
"Это наносит ущерб самоуправлениям и обществу, а также позволяет нарушителям избегать ответственности за оставление животного без ухода или жестокое обращение", - указывает Латвийская ассоциация ветеринарных врачей.