Латвийскую полицию обвинили в том, что она сквозь пальцы смотрит на жестокое обращение с животными

В распоряжении ассоциации имеется информация о регулярной практике и случаях, когда муниципальная полиция возвращает животных владельцам, которые нарушали требования по обеспечению благополучия или обращались жестоко, а также доставляет животных в приюты или общества без задокументированного правового основания и без начала административного процесса. В результате владелец животного не привлекается к ответственности, не покрывает понесенные самоуправлением расходы, а на приюты возлагается необоснованная финансовая и юридическая нагрузка. Такое поведение нарушает цель закона – обеспечивать правовые интересы общества и справедливое урегулирование отношений.