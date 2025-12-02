Водителям и пассажирам советуют готовиться к туману до утра 3 декабря.
В Латвии
Сегодня 13:50
Латвию накрыл туман: объявлено оранжевое предупреждение, может быть нарушено движение транспорта
В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за очень густого тумана.
Во вторник туман местами в Латвии сохраняется и в дневное время: видимость составляет 500–1000 метров, а в отдельных районах на востоке страны — всего 200–500 метров.
На большей части территории туман рассеется лишь утром 3 декабря.
Из-за тумана может быть нарушено движение транспорта на дорогах и железной дороге, а также воздушное сообщение.