Латвию накрыл туман: объявлено оранжевое предупреждение, может быть нарушено движение транспорта
фото: LETA
Водителям и пассажирам советуют готовиться к туману до утра 3 декабря.
В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за очень густого тумана.

Во вторник туман местами в Латвии сохраняется и в дневное время: видимость составляет 500–1000 метров, а в отдельных районах на востоке страны — всего 200–500 метров.

На большей части территории туман рассеется лишь утром 3 декабря.

Из-за тумана может быть нарушено движение транспорта на дорогах и железной дороге, а также воздушное сообщение.

