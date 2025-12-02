Все больше жителей Латвии готовы залезть в долги, чтобы ездить на новой машине

Данные опроса Luminor показывают, что средний автовладелец в Латвии меняет свою машину нечасто. В целом 60 процентов меняют автомобиль реже чем раз в пять лет. В том числе треть, или 34 процента, делает это примерно раз в пять-семь лет, а каждый четвертый, 26 процентов, ездит на одной машине более восьми лет. Лишь 16 процентов домохозяйств меняют автомобиль раз в три-четыре года. Возраст латвийского автопарка велик, и машины нередко используют до тех пор, пока они не становятся технически неполноценными или экономически невыгодными.