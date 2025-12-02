Все больше жителей Латвии готовы залезть в долги, чтобы ездить на новой машине
Опрос показал, что многие жители используют автомобиль как можно дольше: каждый четвертый более восьми лет. Это наглядно отражается и в развитии общего автопарка страны. Однако все больше жителей покупают новые автомобили.
Данные опроса Luminor показывают, что средний автовладелец в Латвии меняет свою машину нечасто. В целом 60 процентов меняют автомобиль реже чем раз в пять лет. В том числе треть, или 34 процента, делает это примерно раз в пять-семь лет, а каждый четвертый, 26 процентов, ездит на одной машине более восьми лет. Лишь 16 процентов домохозяйств меняют автомобиль раз в три-четыре года. Возраст латвийского автопарка велик, и машины нередко используют до тех пор, пока они не становятся технически неполноценными или экономически невыгодными.
В то же время в этом году латвийский автомобильный рынок демонстрирует положительную динамику, поскольку все больше жителей покупают новые автомобили. Об этом свидетельствует и рост рынка автолизинга, который, возможно, достигнет самого высокого уровня за последнее десятилетие. По данным Luminor, за девять месяцев этого года количество лизинговых сделок по новым автомобилям выросло на 40,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Дополнительно рост наблюдается и в сегменте электромобилей: число регистраций новых авто за девять месяцев увеличилось почти наполовину, на 40,7 процента, по сравнению с прошлым годом.
Одновременно жители продолжают приобретать автомобили и с помощью потребительских кредитов: в 36 процентах случаев они используются для покупки или ремонта автомобиля, и эти решения наиболее активно применяет молодое поколение, как показывает недавний опрос банка.
