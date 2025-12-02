Латвия может пересесть на эстонские поезда: ведутся переговоры об аренде дизельных Stadler

Он добавил, что принято решение о завершении закупки аккумуляторных электропоездов. Ожидается, что договор будет заключен до конца года и можно будет начать производство, чтобы к 2029 году Латвия получила девять аккумуляторных поездов с возможностью купить еще шесть, если будет найдено финансирование. "Таким образом, мы можем рассчитывать на 15 аккумуляторных поездов, что позволит нам заменить большинство нынешних дизельных поездов", - сказал Нешпорс.