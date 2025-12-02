Рига направила более полумиллиона евро на поддержку репрессированных жителей
Рижская дума впервые выплатила пособия репрессированным и участникам национального сопротивления, направив из бюджета более полумиллиона евро.
В этом году впервые Рижская дума выплатила пособие репрессированным и участникам национального движения сопротивления два раза в год — в мае и ноябре. До сих пор пособие предоставляли один раз в год, но с 2025 года оно выплачивается двумя равными частями — в мае, в честь Дня восстановления независимости Латвии, и в ноябре, в честь годовщины провозглашения Латвийской Республики.
Общая сумма пособия в год составляет 300 евро — 150 евро в мае и 150 евро в ноябре. В мае пособие получили 1804 рижанина на сумму 270 600 евро, а в ноябре оно выплачено 1753 людям на сумму 262 950 евро.
Право на получение пособия имеют политически репрессированные лица и участники национального движения сопротивления — получатели государственных пенсий. Пособие выплачивается двумя равными частями в мае и ноябре, если заявитель задекларировал своё место жительства в самоуправлении до 1-го числа месяца выплаты.
Пособие предоставляется без заявления и без учета доходов. Списки на выплату пособия подготавливаются Рижской социальной службой совместно с Управлением по делам гражданства и миграции.