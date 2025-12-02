Рига направила более полумиллиона евро на поддержку репрессированных жителей

В этом году впервые Рижская дума выплатила пособие репрессированным и участникам национального движения сопротивления два раза в год — в мае и ноябре. До сих пор пособие предоставляли один раз в год, но с 2025 года оно выплачивается двумя равными частями — в мае, в честь Дня восстановления независимости Латвии, и в ноябре, в честь годовщины провозглашения Латвийской Республики.