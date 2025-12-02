Такого в Латвии еще не было! В каких городах построят первые дома по новой программе аренды?

До 2030 года планируется построить около 1500 недорогих арендных квартир в Гулбене, Цесисе, Даугавпилсе, Екабпилсе, Тукумсе и Лиепае. В программе участвует и Рига, которая планирует построить 732 квартиры. Председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевич отметил, что первоначально интерес к программе был больше, но не все самоуправления готовы взять на себя долгосрочные обязательства. Также было важно, чтобы у самоуправлений были земельные участки высокой степени готовности с подведенными коммуникациями.