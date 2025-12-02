"Сейчас не лучшее время для политических перипетий": глава центра НАТО призвал политиков не ссориться

Янис Сартс подчеркнул, что политические раздоры отвлекают внимание от основных вопросов, над которыми необходимо работать. Хотя ведутся переговоры по достижению мира в Украине, ощущение небезопасности никуда не исчезнет, и Латвии по-прежнему нужно будет укреплять свою внутреннюю и внешнюю безопасность, сказал Сартс.