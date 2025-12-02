В Латвии
Сегодня 09:07
Серые дни продолжаются: во вторник ожидается пасмурная погода
Во вторник сохранится пасмурная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Существенных осадков не ожидается, днем в отдельных районах сохранится туман. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, максимальная температура воздуха составит от 0 до +4 градусов.
В столице день будет пасмурным, без осадков, со слабым ветром южного направления. Температура воздуха составит +1...+3 градуса.