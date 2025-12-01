Сообщил о трупе - стал подозреваемым: в Аугшдаугавском крае арестован 38-летний родственник погибшего

Получив эту информацию, полицейские отправились на место и установили, что на теле и лице умершего видны телесные повреждения. Сначала родственник утверждал, что эти повреждения мужчина получил двумя днями ранее, когда его избили неустановленные лица. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. В ходе досудебного расследования удалось установить, что возможный виновник — 38-летний родственник, который ранее сам связался с полицией. Вскоре он был задержан. "Сотрудники Государственной полиции обратились в суд с просьбой применить к задержанному меру пресечения. Суд удовлетворил это ходатайство, и к мужчине была применена мера пресечения в виде ареста", — отмечают в полиции.