Ужас в Елгаве: хозяин вернулся домой и увидел, что дом ограблен, а собака повешена
В Елгаве задержан мужчина, подозреваемый в жестоком преступлении: во время кражи он не только похитил имущество, но и хладнокровно убил собаку хозяина. Полиция возбудила два уголовных дела, расследование продолжается.
В Елгаве произошло очень жестокое преступление. Мужчина, вернувшись домой после работы, увидел, что квартиру обокрали. Но самое ужасное было то, что злоумышленник повесил его собаку. Животное погибло, и для хозяина это стало самым тяжелым ударом.
Из дома пропали ноутбук с зарядкой, компьютерная мышь, а также игровой руль и педали. Но воровство оказалось ничто по сравнению с тем, как жестоко обошлись с питомцем.
По факту произошедшего начат уголовный процесс по части третьей статьи 175 Уголовного закона — кража, совершенная с проникновением в квартиру или иное помещение. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа, с конфискацией имущества или без неё.
Также начат уголовный процесс по части Уголовного закона за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора, с лишением права содержания определенных видов или всех видов животных сроком до пяти лет.
В связи с произошедшим были проведены различные процессуальные действия для установления возможного виновного. 27 ноября этого года был задержан мужчина 1959 года рождения. На следующий день Земгальский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Полиция продолжает расследование.