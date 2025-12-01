Президент о правительственной коалиции: бюджет примут, но что дальше - неясно

Бюджет государства на следующий год необходимо принять, однако на данный момент никто не может прогнозировать, как в дальнейшем будет работать коалиция, заявил президент Эдгар Ринкевич в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио. Президент отметил, что предвыборная кампания началась необычайно рано - уже в конце сентября, и жесткая риторика между коалиционными партиями не способствует доверию общества к политикам, хотя на консультациях и переговорах видно стремление партнеров принять бюджет на следующий год.