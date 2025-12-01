Президент о правительственной коалиции: бюджет примут, но что дальше - неясно
Президент Эдгар Ринкевич заявил, что бюджет на следующий год необходимо принять, но никто не может предсказать дальнейшую работу коалиции. Жесткая риторика подрывает доверие общества.
Бюджет государства на следующий год необходимо принять, однако на данный момент никто не может прогнозировать, как в дальнейшем будет работать коалиция, заявил президент Эдгар Ринкевич в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио. Президент отметил, что предвыборная кампания началась необычайно рано - уже в конце сентября, и жесткая риторика между коалиционными партиями не способствует доверию общества к политикам, хотя на консультациях и переговорах видно стремление партнеров принять бюджет на следующий год.
По словам Ринкевича, после принятия бюджета напряженность может снизиться, и переговоры о дальнейшей работе коалиции состоятся либо до конца этого, либо в начале следующего года. "Однако, хотя стороны могут договориться о дальнейшем сотрудничестве, в итоге все может продолжиться по-прежнему", - сказал президент.
Он указал, что необходимо разделять публичную риторику и принятие реальных решений, особенно в сферах, касающихся безопасности и обороны государства. Ринкевич отметил, что выборы приближаются с каждым месяцем, поэтому политическое позиционирование усилится, и самое важное в этих условиях - обеспечить принятие критически важных решений, касающихся защиты границы, реализации плана развития Национальных вооруженных сил и др.
"Главным экзаменом станет госбюджет, но впереди еще целый ряд связанных с ним решений, которые тоже предстоит принять", - подчеркнул президент.
Как сообщалось, Сейм на этой неделе планирует утвердить госбюджет на следующий год. Переговоры по бюджету уже в течение длительного времени сопровождаются опасениями по поводу стабильности коалиции.