В Латвии озвучили плохие новости в отношении зарплат населения
Сильный рост заработной платы продолжился: в третьем квартале средняя зарплата выросла на 7,8%, достигнув 1835 евро. После уплаты налогов она составила 1361 евро. Так в своем комментарии пишет Дайнис Гашпуйтис, экономист SEB banka.
Как отмечает экономист, замедление роста зарплат в государственном секторе происходит слабее, чем заявляет правительство (плюс 7,1%), тогда как в частном секторе средняя зарплата выросла на 8,1%. Ожидается, что рост средней заработной платы будет медленно замедляться, однако общий темп останется высоким, создавая вызовы для конкурентоспособности и прибыли. Поэтому во многих отраслях удерживать нынешние темпы роста зарплат становится все сложнее. Позитивным фактором будет снижение инфляции.
"Общий темп будет сдерживать и ограничение повышения зарплат в государственном секторе. Однако с другой стороны ожидаемое оживление экономики и рынка труда означает улучшение возможностей работников и растущие вызовы для работодателей в удержании мотивации сотрудников", - отмечает специалист.