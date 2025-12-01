В Латвии озвучили плохие новости в отношении зарплат населения

Как отмечает экономист, замедление роста зарплат в государственном секторе происходит слабее, чем заявляет правительство (плюс 7,1%), тогда как в частном секторе средняя зарплата выросла на 8,1%. Ожидается, что рост средней заработной платы будет медленно замедляться, однако общий темп останется высоким, создавая вызовы для конкурентоспособности и прибыли. Поэтому во многих отраслях удерживать нынешние темпы роста зарплат становится все сложнее. Позитивным фактором будет снижение инфляции.