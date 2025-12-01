Россиянин незаконно попал в Латвию, повредив забор на границе
фото: LETA
Иллюстративное фото.
Россиянин незаконно попал в Латвию, повредив забор на границе

Отдел новостей

LETA

В Лудзенском крае пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересек границу, повредив заграждение.

В Лудзенском крае в прошедшую субботу пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересек государственную границу, сообщили в Государственной полиции.

Мужчина был задержан в Малнавской волости. Чтобы попасть на территорию Латвии, он повредил установленное на границе заграждение.

В отношении гражданина России начат уголовный процесс по факту умышленного незаконного пересечения государственной границы и умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.

Темы

РоссияЛатгалеНовости регионов

