Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 15:37
Россиянин незаконно попал в Латвию, повредив забор на границе
В Лудзенском крае пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересек границу, повредив заграждение.
В Лудзенском крае в прошедшую субботу пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересек государственную границу, сообщили в Государственной полиции.
Мужчина был задержан в Малнавской волости. Чтобы попасть на территорию Латвии, он повредил установленное на границе заграждение.
В отношении гражданина России начат уголовный процесс по факту умышленного незаконного пересечения государственной границы и умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.