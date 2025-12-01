В Вентспилсе будут помогать педагогам, попавшим в сложные жизненные ситуации
В Вентспилсе учителям и их близким станет легче в сложных жизненных ситуациях: городская дума утвердила новые правила выплат и льгот, направленных на поддержку педагогов и их семей.
В Вентспилсе педагоги и их семьи получили новый уровень социальной защиты. Согласно внесённым в местные правила изменениям «О социальных гарантиях педагогов Вентспилсской городской думы», теперь в сложных жизненных ситуациях педагогам предоставляется дополнительная поддержка.
Так, в случае смерти учителя его семье или лицу, взявшему на себя расходы по похоронам, будет выплачен одноразовый пособие в размере одной месячной зарплаты.
Кроме того, изменяется порядок выплаты пособия педагогам, воспитывающим ребёнка-инвалида до 18 лет. Теперь выплаты будут составлять 50 % месячной зарплаты раз в год — вместо фиксированных 750 евро, как было ранее. Это соответствует требованиям Закона об образовании и повышает материальную поддержку педагогов, выполняющих особенно важную миссию.
Городская администрация также заботится о создании безопасной и поддерживающей рабочей среды для учителей. Так, педагоги смогут компенсировать до 50 % расходов на корректирующие средства для зрения, если они необходимы для выполнения рабочих обязанностей.
Дополнительно предусмотрена компенсация до 30 % стоимости обучения в вузах, если программа связана с профессиональными обязанностями педагога, а также обязательная медицинская страховка для всех учителей.
По словам представителей муниципалитета, эти меры направлены на то, чтобы педагоги чувствовали поддержку и могли сосредоточиться на самой важной задаче — воспитании и образовании молодого поколения.