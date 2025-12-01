В Вентспилсе будут помогать педагогам, попавшим в сложные жизненные ситуации

Кроме того, изменяется порядок выплаты пособия педагогам, воспитывающим ребёнка-инвалида до 18 лет. Теперь выплаты будут составлять 50 % месячной зарплаты раз в год — вместо фиксированных 750 евро, как было ранее. Это соответствует требованиям Закона об образовании и повышает материальную поддержку педагогов, выполняющих особенно важную миссию.