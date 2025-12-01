Десять стартапов внесли в бюджет Латвии почти 50 млн евро - обороты растут
Латвийские стартапы в прошлом году уплатили более 86 млн евро налогов, что на 22% больше, чем годом ранее. Крупнейшим налогоплательщиком стал Printful с 12 млн евро.
Объем налогов, уплаченных латвийскими стартап-предприятиями в прошлом году, вырос на 22% и превысил 86 млн евро, сообщили в организации представителей стартапов TechChill со ссылкой на данные платформы startupradar.lv.
Десять крупнейших налогоплательщиков среди стартапов в прошлом году внесли в бюджет 48,2 млн евро, что составляет более половины всех налогов, уплаченных отраслью.
По данным startupradar.lv, в 2024 году крупнейшим налогоплательщиком среди стартапов стал Printful с суммой свыше 12 млн евро. Компания Printify, объединившаяся с Printful в прошлом году, внесла в бюджет 8 млн евро. В то же время Edge Autonomy, увеличивший объем уплаченных налогов на 86% по сравнению с предыдущим годом, заплатил 6 млн евро.
На четвертом месте по размеру налоговых платежей в 2024 году - GoCardless с 3,8 млн евро, на пятом - SunFinance с 3,7 млн евро. Далее следуют Mintos с 3,2 млн евро, Giraffe 360 с 3 млн евро, принадлежащее Draugiem Group предприятие Mapon с 2,9 млн евро, Ideaport Riga с 2,4 млн евро и Aerones, которое в прошлом году уплатило в виде налогов 2,4 млн евро.
Руководитель TechChill Анния Межгайле подчеркнула, что уплаченные латвийскими стартапами 86 млн евро налогов в прошлом году - это больше, чем просто финансовый показатель. Это сигнал о том, что латвийская инновационная экосистема достигла нового уровня зрелости и глобальной конкурентоспособности. Компании не только создают продукты с высокой добавленной стоимостью, рабочие места и технологии мирового уровня, но и значительно укрепляют экономику страны в масштабах, которые еще десять лет назад было трудно себе представить.
Общий оборот отрасли стартапов в 2024 году составил по меньшей мере 590 млн евро, что на 8% больше, чем годом ранее. Несколько крупных компаний еще не подали свои годовые отчеты, поэтому реальный объем, скорее всего, еще больше. Средняя зарплата в отрасли выросла на 4% и составляет 2500 евро, отмечает TechChill.
Некоммерческая организация TechChill была создана инициативой представителей латвийских стартапов. Ее цель - способствовать развитию технологической и стартап-экосистемы, повышать международную узнаваемость и привлекать инвестиции.