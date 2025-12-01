Десять стартапов внесли в бюджет Латвии почти 50 млн евро - обороты растут

Руководитель TechChill Анния Межгайле подчеркнула, что уплаченные латвийскими стартапами 86 млн евро налогов в прошлом году - это больше, чем просто финансовый показатель. Это сигнал о том, что латвийская инновационная экосистема достигла нового уровня зрелости и глобальной конкурентоспособности. Компании не только создают продукты с высокой добавленной стоимостью, рабочие места и технологии мирового уровня, но и значительно укрепляют экономику страны в масштабах, которые еще десять лет назад было трудно себе представить.