Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
Оттепель продолжится: во вторник температура в Латвии достигнет +4 градусов
Во вторник в Латвии сохранится оттепель с температурой выше нуля по всей стране. Ночью местами ожидается дождь, на востоке - мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на вторник будет облачно, лишь местами на западе страны небо временами прояснится. Местами ожидается кратковременный дождь, на востоке возможен мокрый снег. Ночью и утром отдельные участки дорог будут скользкими. Температура воздуха ночью составит -1…+4 градуса.
День будет в основном облачным, но значительных осадков не прогнозируется. В отдельных районах сохранится туман. Температура воздуха при слабом и умеренном южном ветре составит 0…+4 градуса, в Риге - +1…+3 градуса.